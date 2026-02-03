Chasseron-Buttes aura lieu, reste à savoir comment

L’évènement sportif vallonnier a lieu ce dimanche, mais c’est l’inconnue sur la formule. Le faible enneigement aura certainement raison de la descente. Les organisateurs sont en revanche confiants pour la tenue de la course de ski alpinisme.
C’est l’incertitude autour de Chasseron-Buttes qui se tient ce dimanche. Le manque de neige et la météo relativement douce de ces prochains jours mettent les nerfs des organisateurs à rude épreuve. Ce 8 février est censé marquer la 30e édition de la descente, qui n’ira de toute façon pas jusqu’à Buttes, et la 14e du Trophée, soit l’épreuve de ski alpinisme. Reste à savoir désormais selon quelle formule comme l’explique Valentin Muriset, responsable technique du Trophée du Chasseron : « On ne sait pas encore exactement sur quel parcours encore. La descente reste, elle, une option qui doit encore être discutée au sein du comité et avec les remontées mécaniques de TBRC. »
Valentin Muriset : « On ne prévoit plus de date de repli. »
Depuis 2019, aucune édition de Chasseron-Buttes n’a pu avoir lieu normalement. Entre annulations, épreuves raccourcies, une version en course à pied l’an dernier, est-ce que cet évènement trouve encore son public ? « Comme pour toutes les courses dans l’Arc jurassien, on est tributaire de la météo. On a de la peine à motiver les coureurs de notre région qui voient davantage de certitudes dans les évènements organisés en Valais et oublient parfois un peu leurs courses qui les ont amenés à pratiquer le ski alpinisme. On est aussi tributaire des calendriers des épreuves ». La concurrence est donc rude et « quasi tous les week-ends, il y a des courses ailleurs », explique Valentin Muriset. Reste que Chasseron-Buttes est à la croisée des chemins. Ses organisateurs n’excluent pas de devoir tirer la prise.
« Tout arrêter est dans un coin de notre tête, mais pas dans notre cœur. »
Pour l’heure une dizaine de participants sont annoncés présents. Les inscriptions en ligne sont possibles jusqu’à demain et sur place le jour même des épreuves. /jpp