Chasseron-Buttes aura lieu, reste à savoir comment

Depuis 2019, aucune édition de Chasseron-Buttes n’a pu avoir lieu normalement. Entre annulations, épreuves raccourcies, une version en course à pied l’an dernier, est-ce que cet évènement trouve encore son public ? « Comme pour toutes les courses dans l’Arc jurassien, on est tributaire de la météo. On a de la peine à motiver les coureurs de notre région qui voient davantage de certitudes dans les évènements organisés en Valais et oublient parfois un peu leurs courses qui les ont amenés à pratiquer le ski alpinisme. On est aussi tributaire des calendriers des épreuves ». La concurrence est donc rude et « quasi tous les week-ends, il y a des courses ailleurs », explique Valentin Muriset. Reste que Chasseron-Buttes est à la croisée des chemins. Ses organisateurs n’excluent pas de devoir tirer la prise.