Marianne Fatton au sixième rang en Espagne

Une répétition générale en demi-teinte pour Marianne Fatton. La Vaudruzienne a pris la 6e place lors de la course sprint de Coupe du monde de ski alpinisme samedi à Boì Taüll. Sur la piste espagnole, la Neuchâteloise a terminé à la dernière place de la finale, remportée par la Française Emily Harrop. Marianne Fatton sera encore alignée dimanche lors du relais mixte, avant de s’envoler pour les Jeux Olympique de Milan-Cortina. /lgn