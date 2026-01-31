Marianne Fatton au sixième rang en Espagne

La Vaudruzienne a terminé 6e de la course sprint de Coupe du Monde de ski alpinisme samedi ...
Marianne Fatton au sixième rang en Espagne

La Vaudruzienne a terminé 6e de la course sprint de Coupe du Monde de ski alpinisme samedi à Boì Taüll en Espagne. Marianne Fatton disputera encore le relais mixte par équipe dimanche avant de se rendre aux Jeux olympique.

Marianne Fatton a terminé dernière de la finale ce samedi en Espagne. (Photo : KEYSTONE/Maxime Schmid). Marianne Fatton a terminé dernière de la finale ce samedi en Espagne. (Photo : KEYSTONE/Maxime Schmid).

Une répétition générale en demi-teinte pour Marianne Fatton. La Vaudruzienne a pris la 6e place lors de la course sprint de Coupe du monde de ski alpinisme samedi à Boì Taüll. Sur la piste espagnole, la Neuchâteloise a terminé à la dernière place de la finale, remportée par la Française Emily Harrop. Marianne Fatton sera encore alignée dimanche lors du relais mixte, avant de s’envoler pour les Jeux Olympique de Milan-Cortina. /lgn


