Robin Tissières et Alexi Mosset en retrait

Les deux athlètes neuchâtelois engagés, vendredi aux Saisies, en Coupe d’Europe de skicross, ont été moins en verve que la semaine précédente à Reiteralm. Robin Tissières et Alexi Mosset se sont classés respectivement 16e et 17e. Dans la station française, le hasard a voulu qu’ils se retrouvent cote à cote, en huitièmes de finale. Robin Tissières est parvenu à se qualifier pour les quarts aux dépens d’Alexi Mosset, qui peut regretter d’avoir signé le meilleur temps des éliminés à ce stade de la compétition. /mne