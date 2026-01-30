Robin Tissières et Alexi Mosset en retrait

Les deux athlètes neuchâtelois engagés aux Saisies, en Coupe d’Europe de skicross, ont été ...
Robin Tissières et Alexi Mosset en retrait

Aux Saisies, les deux spécialistes neuchâtelois de skicross ont été moins brillants qu'à Reiteralm. 16e rang pour Robin et 17e pour Alexi. 

Robin Tissières n'a pas réussi à briller aux Saisies.  (Photo : Robin Tissières) Robin Tissières n'a pas réussi à briller aux Saisies.  (Photo : Robin Tissières)

Les deux athlètes neuchâtelois engagés, vendredi aux Saisies, en Coupe d’Europe de skicross, ont été moins en verve que la semaine précédente à Reiteralm. Robin Tissières et Alexi Mosset se sont classés respectivement 16e et 17e. Dans la station française, le hasard a voulu qu’ils se retrouvent cote à cote, en huitièmes de finale. Robin Tissières est parvenu à se qualifier pour les quarts aux dépens d’Alexi Mosset, qui peut regretter d’avoir signé le meilleur temps des éliminés à ce stade de la compétition. /mne


