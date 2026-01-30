Nouveau podium pour Robin Cuche

Encore un podium pour Robin Cuche vendredi, en Coupe du monde de para ski alpin. Le sociétaire du SC Chasseral-Dombresson a pris la troisième place du second slalom géant disputé à Méribel. Dans la station française, Robin Cuche a été précédé par deux Français, l’intouchable Arthur Bauchet et Jules Seger. Il a perdu respectivement 5 secondes 63 et 47 centièmes sur les deux skieurs tricolores. /mne