Nouveau podium pour Robin Cuche

Le skieur du Val-de-Ruz s'est classé 3e du second slalom géant de Méribel, vendredi en Coupe ...
Nouveau podium pour Robin Cuche

Le skieur du Val-de-Ruz s'est classé 3e du second slalom géant de Méribel, vendredi en Coupe du monde para ski alpin 

Robin Cuche monte à nouveau sur la boîte. ( Photo : R. Cuche) Robin Cuche monte à nouveau sur la boîte. ( Photo : R. Cuche)

Encore un podium pour Robin Cuche vendredi, en Coupe du monde de para ski alpin. Le sociétaire du SC Chasseral-Dombresson a pris la troisième place du second slalom géant disputé à Méribel. Dans la station française, Robin Cuche a été précédé par deux Français, l’intouchable Arthur Bauchet et Jules Seger. Il a perdu respectivement 5 secondes 63 et 47 centièmes sur les deux skieurs tricolores. /mne


