Des participants à la pelle au Tour de Sagnard

Les organisateurs ont bien fait de la manier pendant des heures, la pelle, pour ramener le ...
Des participants à la pelle au Tour de Sagnard

Les organisateurs ont bien fait de la manier pendant des heures, la pelle, pour ramener le maximum de neige sur la fine couche blanche restante dans la vallée de La Sagne. La course a eu lieu ce dimanche et elle a connu un joli succès populaire.

L'arche d'arrivée du Tour de Sagnard 2026, à la Corbatière. L'arche d'arrivée du Tour de Sagnard 2026, à la Corbatière.

Pierre Martin a remporté le Tour de Sagnard de ski de fond ce dimanche matin dans la vallée de La Sagne, une course de 18 km (cinq boucles de 3,6 km) avec départ et arrivée à la Corbatière. Le fondeur du ski-club Val de Morteau s’est imposé en 48’28’’, à plus de 22 km/h, juste devant le Français Jean-Noël Cuche. Les Neuchâteloises Lisa Pellaton, première arrivée, et Wilma Lauenstein ont terminé respectivement sixième et neuvième du classement général.

Le Tour de Sagnard, anciennement Tour du Communal, a connu une trentaine d’éditions. Avec le réchauffement climatique, la tenue de la course n’est plus garantie. Et les organisateurs doivent faire preuve d’imagination. En l’occurrence, ils ont tracé et entretenu une boucle non sur le Communal, mais dans la vallée, là où il fait plus froid. Et ils ont bien fait : la course a pu avoir lieu et le Tour de Sagnard a réuni plus de 150 participants sur l’ensemble des catégories. /vco 

