Camille Rast au pied du podium en géant en Tchéquie

Camille Rast a pris la 4e place du géant à Spindleruv Mlyn, en Tchéquie. Sara Hector l'a emporté devant les Américaines Paula Moltzan et Mikaela Shiffrin.

Du chocolat pour Camille Rast. Mais la skieuse de Vétroz peut se rassurer en se disant qu'elle aurait pu faire un zéro pointé, comme la leader de la discipline Julia Scheib, sortie sur le second tracé.

Au même endroit que l'Autrichienne et alors qu'elle signait les meilleurs partiels, la Valaisanne s'est fait une frayeur. Ce coup de frein lui a fait perdre de la vitesse et probablement une demi-seconde. Quatrième à 0''33 de Sara Hector, elle aurait pu viser la victoire. Reste que cette quatrième place permet à Rast de grignoter des points à Scheib au classement du géant.

Le résultat d'ensemble helvétique est extrêmement encourageant avec la 6e place de Sue Piller et la 11e de Vanessa Kasper. Les deux femmes ont validé leur ticket pour les JO.

Magnifique 9e au terme du tracé initial, Sue Piller a réussi une superbe deuxième manche histoire de confirmer. La Fribourgeoise a attaqué et fait preuve d'une belle stabilité sur les skis. Celle que l'on surnomme 'Sushi' a décroché son ticket pour les JO, puisqu'il fallait une 7e place comme critère de sélection.

Très bon résultat également pour Vanessa Kasper. Avec cette 11e place, la Grisonne de 29 ans a même battu le meilleur résultat de sa carrière qui datait de...mardi dernier avec une 14e place à Plan de Corones.

Wendy Holdener a elle aussi marqué des points en terminant au 20e rang. La Schwytzoise sera certainement en confiance pour le slalom de dimanche.

