Alexi Mosset grimpe sur le podium en Autriche

Après la victoire de Robin Tissières vendredi en Coupe d’Europe de skicross à Reiteralm en Autriche, c’est un autre Neuchâtelois qui est monté sur le podium continental ce samedi : Alexi Mosset a terminé deuxième de la seconde épreuve disputée dans la station autrichienne. Le sociétaire du SC La Vue-des-Alpes a été devancé en finale par un autre Suisse, Noah Lubasch. Robin Tissières a terminé neuvième de cette course. /vco