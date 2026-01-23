Robin Cuche loin du podium

Robin Cuche n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu lors du second slalom spécial de Feldberg vendredi, en Coupe du monde de paraski alpin. Dans la station allemande, le skieur vaudruzien s’est contenté du huitième rang. Troisième de la première manche, il a perdu énormément de temps sur le second parcours. La victoire est revenue au Russe Aleksei Bugaev.

La semaine prochaine, Robin Cuche sera en lice à Meribel. Un slalom spécial et deux géants se tiendront, entre mardi et vendredi, dans la station française. /mne