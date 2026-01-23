Robin Cuche loin du podium

Le Vaudruzien s'est classé huitième du slalom spécial de Feldberg, vendredi en Coupe du monde ...
Robin Cuche loin du podium

Le Vaudruzien s'est classé huitième du slalom spécial de Feldberg, vendredi en Coupe du monde de paraski alpin. 

Robin Cuche n'a pas brillé à Feldberg. (Photo archives : R. Cuche) Robin Cuche n'a pas brillé à Feldberg. (Photo archives : R. Cuche)

Robin Cuche n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu lors du second slalom spécial de Feldberg vendredi, en Coupe du monde de paraski alpin. Dans la station allemande, le skieur vaudruzien s’est contenté du huitième rang. Troisième de la première manche, il a perdu énormément de temps sur le second parcours. La victoire est revenue au Russe Aleksei Bugaev.

La semaine prochaine, Robin Cuche sera en lice à Meribel. Un slalom spécial et deux géants se tiendront, entre mardi et vendredi, dans la station française. /mne


 

Actualités suivantes

Podium en or pour Robin Tissières

Podium en or pour Robin Tissières

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 15:11

Doublé suisse en super-G à Kitzbühel

Doublé suisse en super-G à Kitzbühel

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 16:01

Marco Odermatt: « C'est une Streif plutôt facile cette année »

Marco Odermatt: « C'est une Streif plutôt facile cette année »

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 05:08

Annulation à la Coupe Didier Cuche

Annulation à la Coupe Didier Cuche

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 17:07

Articles les plus lus

Camille Rast 2e du géant derrière la patronne Julia Scheib

Camille Rast 2e du géant derrière la patronne Julia Scheib

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 14:42

Annulation à la Coupe Didier Cuche

Annulation à la Coupe Didier Cuche

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 17:07

Marco Odermatt: « C'est une Streif plutôt facile cette année »

Marco Odermatt: « C'est une Streif plutôt facile cette année »

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 05:08

Doublé suisse en super-G à Kitzbühel

Doublé suisse en super-G à Kitzbühel

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 16:01

Marianne Fatton en confiance avant les JO

Marianne Fatton en confiance avant les JO

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 11:37

Camille Rast 2e du géant derrière la patronne Julia Scheib

Camille Rast 2e du géant derrière la patronne Julia Scheib

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 14:42

Annulation à la Coupe Didier Cuche

Annulation à la Coupe Didier Cuche

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 17:07

Marco Odermatt: « C'est une Streif plutôt facile cette année »

Marco Odermatt: « C'est une Streif plutôt facile cette année »

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 05:08

Ilan Pittier en Coupe du monde

Ilan Pittier en Coupe du monde

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 10:03

Marianne Fatton en confiance avant les JO

Marianne Fatton en confiance avant les JO

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 11:37

Camille Rast dans le coup pour la gagne à Plan de Corones

Camille Rast dans le coup pour la gagne à Plan de Corones

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 12:02

Camille Rast 2e du géant derrière la patronne Julia Scheib

Camille Rast 2e du géant derrière la patronne Julia Scheib

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 14:42