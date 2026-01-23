Podium en or pour Robin Tissières

C’est une forme de consécration pour Robin Tissières. Le Neuchâtelois a fêté le premier succès de sa carrière dans le cadre de la Coupe d’Europe de skicross, vendredi à Reiteralm. Il a dominé la finale disputée dans la station autrichienne, devant le Canadien Kaleb Barnum. Un second skieur neuchâtelois est parvenu à tirer son épingle de jeu : Alexi Mosset s’est hissé dans la petite finale, il se classe huitième.

Robin Tissières disposera encore d’une occasion de se mettre en évidence samedi à Reiteralm, où une seconde course est programmée dans le cadre de la Coupe d’Europe. /mne