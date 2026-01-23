Doublé suisse en super-G à Kitzbühel

La Suisse signe un doublé en super-G à Kitzbühel. Marco Odermatt s’est imposée ce vendredi dans la station autrichienne. Le skieur nidwaldien a devancé le Bernois Franjo von Allmen de trois petits centièmes. L’Autrichien Stefan Babinsky complète le podium de cette mythique épreuve de Coupe du monde de ski alpin. Il pointe à 0’25’’ du vainqueur. Marco Odermatt remporte ainsi sa deuxième victoire consécutive en super-G sur la Streif.

Un autre suisse figure dans le top-15. Stefan Rogentin a pris la 8e place à 0’45’’ de son compatriote. /fwo





Développement suit