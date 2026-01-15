Marianne Fatton au pied du podium

Une finale, mais pas de podium pour Marianne Fatton. La spécialiste de ski alpinisme a terminé à la 4e place du sprint de Coupe du monde de Courchevel jeudi après-midi. Pour sa première course de la saison dans l’élite mondiale, la Neuchâteloise a terminé son parcours en 3’28’. Elle concède 21 secondes à la gagnante du jour, la Tricolore Emily Harrop. La Française Margot Ravinel et l’Italienne Giulia Murada complètent le podium.

Marianne Fatton disputera encore la verticale de cette manche de Coupe du monde de Courchevel ce vendredi. /gjo