Marianne Fatton au pied du podium

Pour sa première course de Coupe du monde de ski alpinisme de la saison, la Neuchâteloise a ...
Marianne Fatton au pied du podium

Pour sa première course de Coupe du monde de ski alpinisme de la saison, la Neuchâteloise a pris la 4e place du sprint de Courchevel jeudi.

Marianne Fatton n'a pas réussi à monter sur la boîte jeudi à Courchevel lors de son retour en Coupe du monde. (photo d'archives : @360DSM) Marianne Fatton n'a pas réussi à monter sur la boîte jeudi à Courchevel lors de son retour en Coupe du monde. (photo d'archives : @360DSM)

Une finale, mais pas de podium pour Marianne Fatton. La spécialiste de ski alpinisme a terminé à la 4e place du sprint de Coupe du monde de Courchevel jeudi après-midi. Pour sa première course de la saison dans l’élite mondiale, la Neuchâteloise a terminé son parcours en 3’28’. Elle concède 21 secondes à la gagnante du jour, la Tricolore Emily Harrop. La Française Margot Ravinel et l’Italienne Giulia Murada complètent le podium.

Marianne Fatton disputera encore la verticale de cette manche de Coupe du monde de Courchevel ce vendredi. /gjo


 

