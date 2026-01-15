Alexi Mosset et Robin Tissières en retrait

Les deux spécialistes de skicross neuchâtelois n’ont pas signé de coup d’éclat lors de la manche de Coupe d’Europe organisée à Lenk jeudi. Alexi Mosset se contente d’une 16e place et Robin Tissières d’un 25e rang.
