Alexi Mosset et Robin Tissières en retrait

Pas d’exploit pour Alexi Mosset et Robin Tissières. Les deux Neuchâtelois sont restés en retrait jeudi en Coupe d’Europe de skicross. À Lenk, ils se sont classés respectivement 16e et 25e de cette épreuve helvétique. Ils auront une deuxième occasion de se mettre en évidence vendredi, toujours sur la piste bernoise. /gjo