Alexi Mosset et Robin Tissières en retrait

Les deux spécialistes de skicross neuchâtelois n’ont pas signé de coup d’éclat lors de la manche ...
Les deux spécialistes de skicross neuchâtelois n’ont pas signé de coup d’éclat lors de la manche de Coupe d’Europe organisée à Lenk jeudi. Alexi Mosset se contente d’une 16e place et Robin Tissières d’un 25e rang.

Alexi Mosset n'a pas réussi à se battre pour le podium jeudi en Coupe d'Europe. (photo : A. Mosset) Alexi Mosset n'a pas réussi à se battre pour le podium jeudi en Coupe d'Europe. (photo : A. Mosset)

Pas d’exploit pour Alexi Mosset et Robin Tissières. Les deux Neuchâtelois sont restés en retrait jeudi en Coupe d’Europe de skicross. À Lenk, ils se sont classés respectivement 16e et 25e de cette épreuve helvétique. Ils auront une deuxième occasion de se mettre en évidence vendredi, toujours sur la piste bernoise. /gjo


 

