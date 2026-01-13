Robin Cuche est imbattable en descente

Le skieur du Val-de-Ruz a fêté sa troisième victoire en descente en autant de courses, mardi ...
Robin Cuche est imbattable en descente

Le skieur du Val-de-Ruz a fêté sa troisième victoire en descente en autant de courses, mardi, dans le cadre de la Coupe du monde de paraski alpin. 

Robin Cuche paraît imbattable en descente. (Photo : R. Cuche) Robin Cuche paraît imbattable en descente. (Photo : R. Cuche)

Robin Cuche est imbattable en descente. L’athlète de Saules a enlevé la course disputée ce mardi à Saalbach, en Coupe du monde de paraski alpin. Il a précédé respectivement de 0''88 et de 1''56 le Français Arthur Bauchet et le Canadien Alexis Guimond, ses deux principaux rivaux sur le circuit mondial.

Une descente, ainsi que deux super-G se tiendront encore d’ici vendredi dans la station autrichienne.

Robin Cuche avait déjà remporté les deux premières descentes de la saison inscrites au calendrier, de décembre dernier à Santa Caterina. /mne


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 04:39

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 09:41

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Articles les plus lus

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 09:41

Pas de super-G à Zauchensee

Pas de super-G à Zauchensee

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 08:23

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 09:41

Slalom d'Adelboden: vers un sixième vainqueur en six courses?

Slalom d'Adelboden: vers un sixième vainqueur en six courses?

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 04:07

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 04:37

Pas de super-G à Zauchensee

Pas de super-G à Zauchensee

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 08:23

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04