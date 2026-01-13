Robin Cuche est imbattable en descente. L’athlète de Saules a enlevé la course disputée ce mardi à Saalbach, en Coupe du monde de paraski alpin. Il a précédé respectivement de 0''88 et de 1''56 le Français Arthur Bauchet et le Canadien Alexis Guimond, ses deux principaux rivaux sur le circuit mondial.

Une descente, ainsi que deux super-G se tiendront encore d’ici vendredi dans la station autrichienne.

Robin Cuche avait déjà remporté les deux premières descentes de la saison inscrites au calendrier, de décembre dernier à Santa Caterina. /mne