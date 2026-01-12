Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Lisa Pellaton a été sacrée championne romande de ski nordique samedi aux Diablerets. Avec ses ...
Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Lisa Pellaton a été sacrée championne romande de ski nordique samedi aux Diablerets. Avec ses camarades du SC La Vue-des-Alpes, Wilma Lauenstein et Milla Pittier, elle aussi décroché le titre en relais.

Week-end fructueux pour Lisa Pellaton. (Photo : Matthias Vauthier) Week-end fructueux pour Lisa Pellaton. (Photo : Matthias Vauthier)

Lisa Pellaton sacrée championne romande de ski nordique. La fondeuse de La Brévine a enlevé le titre féminin des moins de 20 ans, samedi aux Diablerets, en style libre. Wilma Lauenstein du SC La Vue-des-Alpes, elle, a échoué au pied du podium. De retour de Scandinavie, le Vaudruzien Léo Guenin a récolté la médaille d’argent chez les hommes alors qu’Antoine Béguin s’est classé cinquième.

Le lendemain, dimanche, les filles du SC La Vue-des-Alpes ont survolé le relais 3x5 kilomètres. Le trio composé de Wilma Lauenstein, Léane Schmid et Milla Pittier a précédé de plus de six minutes ses dauphines du SC Bex.

En Coupe d'Europe

À un autre niveau, en Coupe d’Europe, les Vaudruziens Ilan Pittier et Maxime Béguin avaient été retenus par Swiss-Ski pour participer aux épreuves de Seefeld. En Autriche, Ilan Pittier s’est hissé en quarts de finale du sprint, se classant 13e et deuxième Suisse. Maxime Béguin a lui signé le meilleur résultat helvétique sur la mass start libre de 20km, réservée aux moins de 23 ans : il a terminé 33e. /mne


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04

Pas de super-G à Zauchensee

Pas de super-G à Zauchensee

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 08:23

Articles les plus lus

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 04:37

Pas de super-G à Zauchensee

Pas de super-G à Zauchensee

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 08:23

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Slalom d'Adelboden: vers un sixième vainqueur en six courses?

Slalom d'Adelboden: vers un sixième vainqueur en six courses?

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 04:07

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 04:37

Pas de super-G à Zauchensee

Pas de super-G à Zauchensee

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 08:23

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 12:04

Vonn gagne la descente, Janine Schmitt 5e

Vonn gagne la descente, Janine Schmitt 5e

Ski    Actualisé le 10.01.2026 - 13:33

Odermatt gagne son 5e géant de suite à Adelboden

Odermatt gagne son 5e géant de suite à Adelboden

Ski    Actualisé le 10.01.2026 - 14:43

Slalom d'Adelboden: vers un sixième vainqueur en six courses?

Slalom d'Adelboden: vers un sixième vainqueur en six courses?

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 04:07

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 04:37