Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Lisa Pellaton sacrée championne romande de ski nordique. La fondeuse de La Brévine a enlevé le titre féminin des moins de 20 ans, samedi aux Diablerets, en style libre. Wilma Lauenstein du SC La Vue-des-Alpes, elle, a échoué au pied du podium. De retour de Scandinavie, le Vaudruzien Léo Guenin a récolté la médaille d’argent chez les hommes alors qu’Antoine Béguin s’est classé cinquième.

Le lendemain, dimanche, les filles du SC La Vue-des-Alpes ont survolé le relais 3x5 kilomètres. Le trio composé de Wilma Lauenstein, Léane Schmid et Milla Pittier a précédé de plus de six minutes ses dauphines du SC Bex.

En Coupe d'Europe

À un autre niveau, en Coupe d’Europe, les Vaudruziens Ilan Pittier et Maxime Béguin avaient été retenus par Swiss-Ski pour participer aux épreuves de Seefeld. En Autriche, Ilan Pittier s’est hissé en quarts de finale du sprint, se classant 13e et deuxième Suisse. Maxime Béguin a lui signé le meilleur résultat helvétique sur la mass start libre de 20km, réservée aux moins de 23 ans : il a terminé 33e. /mne