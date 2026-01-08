Marianne Fatton sera bien aux Jeux olympiques

La spécialiste de ski alpinisme a été officiellement sélectionnée jeudi pour prendre part aux ...
Marianne Fatton sera bien aux Jeux olympiques

La spécialiste de ski alpinisme a été officiellement sélectionnée jeudi pour prendre part aux prochains JO de Milan-Cortina. La Neuchâteloise disputera deux épreuves à Bormio les 19 et 21 février.

Marianne Fatton sera bien au rendez-vous des Jeux olympiques de Milan-Cortina. (Photo : EPA/MAXIME SCHMID) Marianne Fatton sera bien au rendez-vous des Jeux olympiques de Milan-Cortina. (Photo : EPA/MAXIME SCHMID)

Marianne Fatton verra bien les Jeux olympiques ! La Neuchâteloise fait partie de la sélection des athlètes retenus pour disputer les épreuves de ski alpinisme à Bormio en février lors des JO de Milan-Cortina. Cette sélection était pressentie pour la championne du monde de sprint, elle est désormais officielle.

Deux épreuves de ski alpinisme sont prévues aux Jeux olympiques, les 19 et 21 février.

La Vaudruzienne sera la seule représentante du canton de Neuchâtel dans la compétition.  /comm-gjo


