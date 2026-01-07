Maxime Béguin et Ilan Pittier de retour en Coupe d’Europe de ski nordique. Les deux fondeurs du Val-de-Ruz font partie de la sélection de Swiss-Ski pour la troisième manche du circuit continental, de vendredi à dimanche à Seefeld, en Autriche. Ils avaient déjà été retenus pour les deux premières étapes de la saison. /comm
Fondeurs vaudruziens en Coupe d'Europe
Maxime Béguin et Ilan Pittier font partie de la sélection de Swiss-Ski pour la troisième manche ...
