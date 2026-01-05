Marianne Fatton championne de Suisse

Marianne Fatton a réussi son test d’entrée en vue des Jeux olympiques. La spécialiste de ski-alpinisme a décroché le titre national du sprint dimanche à la Berra. Marianne Fatton a survolé la compétition disputée dans la station fribourgeoise. Lors de la finale, elle a distancé de près de sept secondes sa principale rivale et dauphine, la Vaudoise Caroline Ulrich, en signant le temps de 2'49''81 contre 2'56''11.

Marianne Fatton est championne du monde en titre de la discipline. Sa sélection pour les Jeux olympiques de Milan – Cortina, en février prochain, ne fait l’ombre d’aucun doute. Elle sera en principe officialisée ce jeudi 8 janvier.

Mais avant de penser JO, la Vaudruzienne sera engagée le 15 janvier à Courchevel, dans le cadre de la Coupe du monde. /mne