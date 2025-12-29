Coup d'arrêt pour Justine Herzog

Membre du cadre C de Swiss-Ski, la vaudruzienne souffre de douleurs dorsales. Elle n’a pas ...
Membre du cadre C de Swiss-Ski, la vaudruzienne souffre de douleurs dorsales. Elle n’a pas encore pu porter de dossard cet hiver.

Justine Herzog. (Photo : Swiss-Ski). Justine Herzog. (Photo : Swiss-Ski).

Justine Herzog est sur la touche. Membre du cadre C de Swiss-Ski, la skieuse vaudruzienne n’a pas encore pu porter de dossard cette saison. C’est ce qu’indique le Giron jurassien des clubs des sports de neige dans un communiqué. L’athlète de 19 ans souffre de douleurs au dos depuis la mi-octobre. Elle avait déjà jonglé avec ces douleurs la saison dernière, avant que celles-ci ne s’estompent durant l’été : « Ces douleurs m’empêchent de m’entraîner normalement dans les parcours et ont freiné ma préparation automnale, notamment durant un camp de Levi, où j’ai dû interrompre totalement l’entraînement, puis finalement renoncer à deux autres stages sur neige », explique la skieuse des Geneveys-sur-Coffrane.

Depuis un mois et demi, Justine Herzog s’entraîne avec un nouveau préparateur physique, Stéphane Grichting, qui adapte chaque séance en tenant compte de ses sensations et de la fragilité de son dos.

Si personne ne peut prédire précisément quand Justine Herzog retrouvera totalement ses capacités, elle espère reprendre la compétition au mois de janvier », peut-on encore apprendre dans le communiqué du Giron. /comm-mne


 

