Les Suisses battus par Marco Schwarz

Les Suisses ont réussi une superbe performance d'ensemble dans le super-G de Livigno. Mais la victoire leur a échappé.

L'Autrichien Marco Schwarz s'est en effet imposé pour la première fois dans la discipline en Coupe du monde en devançant Alexis Monney (2e) et Franjo von Allmen (3e). Marco Odermatt a quant à lui terminé 4e, Loïc Meillard 7e et Stefan Rogentin 8e.

Le soulagement est de mise pour Alexis Monney, 2e à 0''20 du vainqueur. Le double médaillé des Mondiaux 2025 (bronze en descente, argent en combiné par équipe) a décroché samedi son premier podium de la saison, le sixième au total en Coupe du monde, lui qui affichait jusqu'ici un 9e rang comme meilleur résultat de l'hiver.

Troisième à 0''25 de Marco Schwarz, Franjo von Allmen a quant à lui stoppé l'hémorragie en super-G. Le vainqueur de la deuxième descente de Val Gardena restait en effet sur deux éliminations successives dans la discipline. Le Bernois s'offre son 11e podium sur le Cirque blanc, le quatrième en super-G.

Marco Odermatt a pour sa part été bouté hors du podium pour 0''04. Le Nidwaldien a pris tous les risques après avoir commis une faute à mi-parcours, en vain. Le patron du ski masculin manque ainsi le top 3 pour la deuxième fois d'affilée, après avoir terminé 6e du géant d'Alta Badia. Il tentera de se reprendre le 10 janvier, date de sa prochaine course, le géant d'Adelboden.

Kriechmayr éliminé

Même s'il a manqué le podium, Marco Odermatt a pris le large au classement de la discipline. Ses deux premiers poursuivants, les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Raphael Haaser, ont tous deux connu l'élimination. La frustration était de mise pour Kriechmayr, parti à la faute dans le mur final alors qu'il s'apprêtait à faire mieux que le futur vainqueur...

