Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

La Valaisanne Camille Rast a signé le 5e temps de la première manche du géant de Coupe du monde de Semmering samedi matin. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de la Suédoise Sara Hector.

Partie avec le dossard 14, Camille Rast a concédé 0''65 sur Sara Hector. La championne du monde 2025 de slalom, auteure du 2e temps intermédiaire à mi-course, a perdu beaucoup de terrain sur le bas. Cette manche solide lui permettra néanmoins de lorgner le podium en deuxième manche (dès 13h).

La Vétrozienne accuse toutefois plus d'une demi-seconde de retard (0''52) sur l'Albanaise Lara Colturi, 3e de cette manche initiale. La victoire devrait se jouer entre les trois premières, l'Autrichienne Julia Scheib pointant quant à elle au 2e rang à 0''02 de Sara Hector.

Deuxième meilleure Suissesse dans la discipline en l'absence de Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener a manqué son affaire, surtout sur le bas du parcours. La Schwytzoise a perdu 2''10 pour se retrouver 16e. La Grisonne Vanessa Kasper (24e) disputera également la deuxième manche, mais pas la Fribourgeoise Sue Piller (42e).

Leader de la Coupe du monde de la spécialité, Alice Robinson a pour sa part connu l'élimination sur ce premier tracé. La Néo-Zélandaise est partie à la faute peu après le deuxième intermédiaire, alors qu'elle était parfaitement dans le coup. Ses malheurs pourraient profiter à Julia Scheib, 2e de la Coupe du monde de géant.

