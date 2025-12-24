Robin Tissières se fait gentiment un nom en skicross

Une neuvième et une dixième place : Robin Tissières avait obtenu des résultats encourageants en ouverture de la Coupe d’Europe de skicross, il y a une dizaine de jours en Suède. Au vu des circonstances, le skieur de Cortaillod était satisfait de ses performances. Handicapé par une fracture des phalanges de la main droite, Robin Tissières était sérieusement gêné au moment de s’élancer sur la piste : en skicross, une partie de la course se joue déjà dans le portillon de départ.

Robin Tissières ne cherche pas d’excuse. Mais il se propulse maintenant sur la suite de l’hiver, estimant pouvoir faire beaucoup mieux. Et si la concurrence est rude en Suisse, celle-ci est aussi profitable pour progresser : « Dans une équipe qui performe, cela nous tire vers le haut. C’est une chance en Suisse. Nous avons une énorme densité certes, mais cela nous pousse à la performance ». Robin Tissières a l’opportunité de se frotter avec les cadors helvétiques de la discipline, qui s’illustrent également en Coupe du monde : « On les côtoie souvent à l’entraînement durant la phase de préparation. On fait des run à quatre. C’est important de voir comment les meilleurs du monde skient et on peut apprendre beaucoup de leur part. »