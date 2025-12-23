Un top 20 en Coupe d’Europe pour Ilan Pittier

« J’ai mal joué tactiquement dans les séries, et je me suis un peu trompé dans le choix des skis ». Ilan Pittier reconnait n’avoir pas évolué à son meilleur niveau lors des épreuves de Coupe d’Europe de ski de fond qui se sont tenus le week-end dernier St-Ulrich au Autriche. Le fondeur des Hauts-Geneveys s’est arrêté en quart de finale pour occuper le 20e rang du sprint en style libre.

Autres athlètes du Giron jurassien engagés sur ces épreuves, Wilma Lauenstein du ski-club de La Vue-des-Alpes s’est classée 36e du sprint libre et 35e du 10km classique. Enfin, le fondeur de Chézard Maxime Béguin a terminé 56e en sprint, signant son meilleur résultat dans cette catégorie d’épreuve, et 63e lors du 15km en style classique. /comm-jpp