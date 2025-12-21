Une belle performance pour Robin Cuche. Après avoir terminé sixième du géant de St. Moritz samedi en Coupe du monde de para ski, le Vaudruzien s'est classé troisième dimanche en slalom. Il a été devancé de cinq secondes et quinze centièmes par le Français Arthur Bauchet, vainqueur du jour, et de sept centièmes par un autre Tricolore, Oscar Burnham. Il s’agit du sixième top 3 de Robin Cuche cette saison en Coupe du monde. /yca
Un podium pour Robin Cuche
Le Vaudruzien est monté sur la boîte dimanche lors du slalom de Coupe du monde de para ski ...
RTN
