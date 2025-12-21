Un podium pour Robin Cuche

Le Vaudruzien est monté sur la boîte dimanche lors du slalom de Coupe du monde de para ski ...
Le Vaudruzien est monté sur la boîte dimanche lors du slalom de Coupe du monde de para ski à St. Moritz.

Robin Cuche a fêté son sixième podium de la saison en Coupe du monde de para ski ce dimanche. (Vokaty photo/R. Cuche) Robin Cuche a fêté son sixième podium de la saison en Coupe du monde de para ski ce dimanche. (Vokaty photo/R. Cuche)

Une belle performance pour Robin Cuche. Après avoir terminé sixième du géant de St. Moritz samedi en Coupe du monde de para ski, le Vaudruzien s'est classé troisième dimanche en slalom. Il a été devancé de cinq secondes et quinze centièmes par le Français Arthur Bauchet, vainqueur du jour, et de sept centièmes par un autre Tricolore, Oscar Burnham. Il s’agit du sixième top 3 de Robin Cuche cette saison en Coupe du monde. /yca


