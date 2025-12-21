Un podium pour Robin Cuche

Une belle performance pour Robin Cuche. Après avoir terminé sixième du géant de St. Moritz samedi en Coupe du monde de para ski, le Vaudruzien s'est classé troisième dimanche en slalom. Il a été devancé de cinq secondes et quinze centièmes par le Français Arthur Bauchet, vainqueur du jour, et de sept centièmes par un autre Tricolore, Oscar Burnham. Il s’agit du sixième top 3 de Robin Cuche cette saison en Coupe du monde. /yca