Géant d'Alta Badia: Schwarz s'impose, Odermatt seulement 6e

Déception pour les coureurs suisses au géant d'Alta Badia. Marco Odermatt n'a pris que la 6e place d'une course enlevée par Marco Schwarz, devant Lucas Pinheiro Braathen et Stefan Brennsteiner.

C'est bien un Marco qui a levé les bras dans l'aire d'arrivée d'Alta Badia, mais pas celui qu'on imaginait. En lieu et place de la 29e victoire d'Odermatt dans sa discipline de prédilection, le public italien a assisté à la deuxième victoire en géant de l'Autrichien Marco Schwarz. Largement dominateur sur le tracé matinal, le skieur de Villach a conservé 0''18 sur ses rivaux pour remporter son 7e succès en Coupe du monde

Quintuple vainqueur sur la Gran Risa, Marco Odermatt est passé à côté, selon ses standards. Seulement 11e de la première manche, le Nidwaldien n'a pas réussi à faire aussi bien qu'en 2022 où il avait décroché la 3e place après un premier run en dedans.

Avec quatre courses en autant de jours et surtout trois podiums, le patron de la Coupe du monde avait aussi le droit d'être fatigué. Il a logiquement attaqué pour son second passage en ayant changé quelques réglages. Sans quelques fautes, le leader du général aurait peut-être pu envisager la 4e place, mais pas forcément mieux.

Il termine 6e à 0''82 de Schwarz. Et pour trouver trace d'un géant où le skieur d'Hergiswil n'a pas fini sur le podium, hormis ses quatre sorties de piste, il faut remonter au mois de mars 2021 à Lenzerheide. 'Odi' avait alors pris la 11e place. Il perd en outre le dossard rouge de la spécialité au profit de Brennsteiner pour 5 points.

La fête du week-end dernier avec le triplé suisse semble bien loin. Le bilan est moyen avec Meillard 10e, Aerni 13e et Tumler 15e.

/ATS