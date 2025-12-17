Robin Cuche irrésistible en descente

Robin Cuche tient la grande forme ! Après avoir remporté la première descente de la saison de Coupe du monde de para ski alpin mardi à Santa Caterina, le Neuchâtelois a décroché une nouvelle victoire dans la discipline mercredi sur la piste italienne. Il a franchi la ligne en 1’07’’79 pour devancer, comme la veille, Alexis Guimond. Robin Cuche s’est imposé avec 0’63’’ d’avance sur le Canadien. L’Autrichien Markus Salcher complète le podium à 1’27’’ du vainqueur.





Cinq courses, cinq podiums

Depuis le début de l’hiver, Robin Cuche joue décidément les premiers rôles. Il a successivement cueilli une deuxième place en combiné alpin, et deux troisièmes places en Super-G en Autriche avant de décrocher ces deux succès en descente en Italie. Le Vaudruzien tentera de poursuivre sa série de podiums dès vendredi, en Suisse, à St-Moritz. Deux géants et un slalom seront au programme. /gjo