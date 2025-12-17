Robin Cuche irrésistible en descente

Vainqueur de la première descente de la saison de Coupe du monde de para ski alpin mardi, le ...
Robin Cuche irrésistible en descente

Vainqueur de la première descente de la saison de Coupe du monde de para ski alpin mardi, le Vaudruzien a remis ça mercredi en Italie à Santa Caterina.

Robin Cuche enchaîne les bonnes performances en ce début d'hiver. (Vokaty photo/R. Cuche) Robin Cuche enchaîne les bonnes performances en ce début d'hiver. (Vokaty photo/R. Cuche)

Robin Cuche tient la grande forme ! Après avoir remporté la première descente de la saison de Coupe du monde de para ski alpin mardi à Santa Caterina, le Neuchâtelois a décroché une nouvelle victoire dans la discipline mercredi sur la piste italienne. Il a franchi la ligne en 1’07’’79 pour devancer, comme la veille, Alexis Guimond. Robin Cuche s’est imposé avec 0’63’’ d’avance sur le Canadien. L’Autrichien Markus Salcher complète le podium à 1’27’’ du vainqueur. 


Cinq courses, cinq podiums

Depuis le début de l’hiver, Robin Cuche joue décidément les premiers rôles. Il a successivement cueilli une deuxième place en combiné alpin, et deux troisièmes places en Super-G en Autriche avant de décrocher ces deux succès en descente en Italie. Le Vaudruzien tentera de poursuivre sa série de podiums dès vendredi, en Suisse, à St-Moritz. Deux géants et un slalom seront au programme. /gjo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Slalom de Courchevel: Rast derrière l'intouchable Shiffrin

Slalom de Courchevel: Rast derrière l'intouchable Shiffrin

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 21:55

Slalom de Courchevel: Rast derrière l'intouchable Shiffrin

Slalom de Courchevel: Rast derrière l'intouchable Shiffrin

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 19:14

Première victoire de la saison pour Robin Cuche

Première victoire de la saison pour Robin Cuche

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 14:28

Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes

Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 04:36

Articles les plus lus

Slalom de Courchevel: Holdener pour un podium?

Slalom de Courchevel: Holdener pour un podium?

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 04:06

Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes

Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 04:36

Première victoire de la saison pour Robin Cuche

Première victoire de la saison pour Robin Cuche

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 14:28

Slalom de Courchevel: Rast derrière l'intouchable Shiffrin

Slalom de Courchevel: Rast derrière l'intouchable Shiffrin

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 19:14

Meillard 2e du slalom de Val d'Isère, victoire pour Haugan

Meillard 2e du slalom de Val d'Isère, victoire pour Haugan

Ski    Actualisé le 14.12.2025 - 14:04

Slalom de Courchevel: Holdener pour un podium?

Slalom de Courchevel: Holdener pour un podium?

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 04:06

Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes

Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 04:36

Première victoire de la saison pour Robin Cuche

Première victoire de la saison pour Robin Cuche

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 14:28

Val d'Isère: Loïc Meillard en tête après la 1re manche du slalom

Val d'Isère: Loïc Meillard en tête après la 1re manche du slalom

Ski    Actualisé le 14.12.2025 - 11:05

Super-G de St-Moritz: Blanc 6e, Robinson l'emporte

Super-G de St-Moritz: Blanc 6e, Robinson l'emporte

Ski    Actualisé le 14.12.2025 - 13:22

Meillard 2e du slalom de Val d'Isère, victoire pour Haugan

Meillard 2e du slalom de Val d'Isère, victoire pour Haugan

Ski    Actualisé le 14.12.2025 - 14:04

Slalom de Courchevel: Holdener pour un podium?

Slalom de Courchevel: Holdener pour un podium?

Ski    Actualisé le 16.12.2025 - 04:06