Première victoire de la saison pour Robin Cuche

Robin Cuche signe sa première victoire de la saison de Coupe du monde de para ski alpin. Après trois podiums en Autriche, l’athlète vaudruzien a remporté ce mardi la descente de Santa Caterina. Sur la piste italienne, Robin Cuche s’est imposé devant le Canadien Alexis Guimond avec 86’’ d’avance. Le skieur de Saules aura la possibilité de signer un doublé mercredi, puisqu’il s’élancera pour une deuxième descente à Santa Caterina. /lgn