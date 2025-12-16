Première victoire de la saison pour Robin Cuche

L’athlète vaudruzien est en pleine forme en ce début de saison de para ski alpin : après trois ...
Première victoire de la saison pour Robin Cuche

L’athlète vaudruzien est en pleine forme en ce début de saison de para ski alpin : après trois podiums, il a remporté la descente de Coupe du monde de Santa Caterina ce mardi.

Robin Cuche s'est imposé dans sa discipline de prédilection, la descente. (Photo : archives, R. Cuche). Robin Cuche s'est imposé dans sa discipline de prédilection, la descente. (Photo : archives, R. Cuche).

Robin Cuche signe sa première victoire de la saison de Coupe du monde de para ski alpin. Après trois podiums en Autriche, l’athlète vaudruzien a remporté ce mardi la descente de Santa Caterina. Sur la piste italienne, Robin Cuche s’est imposé devant le Canadien Alexis Guimond avec 86’’ d’avance. Le skieur de Saules aura la possibilité de signer un doublé mercredi, puisqu’il s’élancera pour une deuxième descente à Santa Caterina. /lgn


 

