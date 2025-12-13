Ilan Pittier a pu se frotter aux meilleurs

Le fondeur des Hauts-Geneveys s'est classé 49e du sprint, samedi à Davos, en Coupe du monde. Il était loin d'une qualification pour les séries par élimination directe. Ce n'est pas forcément l'essentiel.  

Ilan Pittier retrouve progressivement de bonnes sensations. (Photo sp)

Ilan Pittier loin du compte. Le fondeur des Hauts-Geneveys faisait son retour sur le circuit de la Coupe du monde samedi à Davos, dans le sprint individuel en style libre. Au terme du prologue, il n’est pas parvenu à se qualifier parmi les 32 meilleurs en vue des séries finales par élimination directe. Ilan Pittier s’est classé 49e à quelque huit secondes du Français Lucas Chanavat, qui a signé le meilleur temps. Après une saison 2024 – 2025 de galère, il a déjà savouré le fait de pouvoir à nouveau se mesurer à l’élite mondiale. /mne 


 

