Ilan Pittier a pu se frotter aux meilleurs

Ilan Pittier loin du compte. Le fondeur des Hauts-Geneveys faisait son retour sur le circuit de la Coupe du monde samedi à Davos, dans le sprint individuel en style libre. Au terme du prologue, il n’est pas parvenu à se qualifier parmi les 32 meilleurs en vue des séries finales par élimination directe. Ilan Pittier s’est classé 49e à quelque huit secondes du Français Lucas Chanavat, qui a signé le meilleur temps. Après une saison 2024 – 2025 de galère, il a déjà savouré le fait de pouvoir à nouveau se mesurer à l’élite mondiale. /mne