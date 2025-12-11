Robin Cuche lance sa saison par deux podiums

Robin Cuche commence son hiver sur la boîte ! Le Neuchâtelois a lancé son hiver par un 2e rang mercredi en combiné, en ouverture de la Coupe du monde de para ski alpin. Jeudi, l’athlète de Saules a fêté un nouveau podium en décrochant la 3e place du Super-G, toujours dans la station de Steinach am Brenner. Sur la piste autrichienne, l’athlète neuchâtelois a franchi la ligne en 1’09’’21. Il n’a toutefois rien pu faire face à l’intouchable canadien Alexis Guimond qui l’a précédé de plus de trois secondes.

Robin Cuche aura l’occasion de prendre sa revanche dès vendredi avec un deuxième Super-G organisé dans la station. /gjo