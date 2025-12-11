Robin Cuche lance sa saison par deux podiums

Après une deuxième place décrochée en combiné mercredi, le Neuchâtelois a pris la 3e place ...
Robin Cuche lance sa saison par deux podiums

Après une deuxième place décrochée en combiné mercredi, le Neuchâtelois a pris la 3e place du Super-G de Steinach am Brenner jeudi en coupe du monde de para ski alpin. Une belle manière de lancer son hiver.

L'hiver commence bien pour Robin Cuche. (Photo : Robin Cuche) L'hiver commence bien pour Robin Cuche. (Photo : Robin Cuche)

Robin Cuche commence son hiver sur la boîte ! Le Neuchâtelois a lancé son hiver par un 2e rang mercredi en combiné, en ouverture de la Coupe du monde de para ski alpin. Jeudi, l’athlète de Saules a fêté un nouveau podium en décrochant la 3e place du Super-G, toujours dans la station de Steinach am Brenner. Sur la piste autrichienne, l’athlète neuchâtelois a franchi la ligne en 1’09’’21. Il n’a toutefois rien pu faire face à l’intouchable canadien Alexis Guimond qui l’a précédé de plus de trois secondes.

Robin Cuche aura l’occasion de prendre sa revanche dès vendredi avec un deuxième Super-G organisé dans la station. /gjo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Ski    Actualisé le 11.12.2025 - 12:04

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 20:18

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 05:05

Ilan Pittier en Coupe du monde

Ilan Pittier en Coupe du monde

Ski    Actualisé le 08.12.2025 - 17:50

Articles les plus lus

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Ski    Actualisé le 08.12.2025 - 15:04

Ilan Pittier en Coupe du monde

Ilan Pittier en Coupe du monde

Ski    Actualisé le 08.12.2025 - 17:50

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 05:05

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 20:18

Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 22:11

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Ski    Actualisé le 08.12.2025 - 15:04

Ilan Pittier en Coupe du monde

Ilan Pittier en Coupe du monde

Ski    Actualisé le 08.12.2025 - 17:50

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Coupe du monde: Michelle Gisin mise tout sur la vitesse

Ski    Actualisé le 10.12.2025 - 05:05

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 19:33

Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib

Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 20:07

Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 22:11

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Ski    Actualisé le 08.12.2025 - 15:04