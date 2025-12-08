Ilan Pittier en Coupe du monde

Le fondeur des Hauts-Geneveys a été retenu pour les compétitions de Davos. Dans la station ...
Ilan Pittier en Coupe du monde

Le fondeur des Hauts-Geneveys a été retenu pour les compétitions de Davos. Dans la station grisonne, il disputera le sprint samedi 13 décembre. 

Ilan Pittier retrouve la Coupe du monde. (Photo archives : M.Luesti) Ilan Pittier retrouve la Coupe du monde. (Photo archives : M.Luesti)

À la suite des premières épreuves de la saison en Swiss Cup à Saint-Moritz (Grisons) et en Coupe d’Europe à Planica (Slovénie), Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes) a été sélectionné par Swiss-Ski pour la troisième Coupe du monde de la saison qui se déroulera du 12 au 14 décembre à Davos : « C’est trop bien, je suis heureux de commencer la saison de cette façon et de faire partie de la sélection de Swiss-Ski pour Davos », se réjouit le fondeur des Hauts-Geneveys. « La préparation des derniers mois paie déjà, j’arrive avec une très bonne forme tôt dans la saison et c’est positif après le surentraînement que j’ai expérimenté la saison dernière. »

Dans les Grisons, Ilan Pittier prendra part au sprint en style libre samedi 13 décembre pour ce qui sera son dixième départ avec l’élite mondiale de ski de fond. /comm


 

