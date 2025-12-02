Maxime Béguin également en Coupe d'Europe

Non pas deux, mais trois fondeurs du Ski-club La Vue-des-Alpes représenteront la Suisse à l’échelon continental. Après Ilan Pittier et Wilma Lauenstein, Maxime Béguin a aussi décroché sa sélection pour la manche d’ouverture de la Coupe d’Europe, qui se déroulera à partir de vendredi à Planica, en Slovénie. Également licencié au SAS Berne (Ski-club académique Suisse), Maxime Béguin s’est hissé à la 8e place du 10km style libre dimanche dernier à St-Moritz, dans le cadre de la Swiss Cup. L’athlète de Chézard a concédé moins de trente secondes à la tête de la course. Cet hiver, il vise une sélection pour les championnats du monde des moins de 23 ans. /mne