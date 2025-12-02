Maxime Béguin également en Coupe d'Europe

Après Wilma Lauenstein et Ilan Pittier, le fondeur de Chézard est le troisième sociétaire du ...
Maxime Béguin également en Coupe d'Europe

Après Wilma Lauenstein et Ilan Pittier, le fondeur de Chézard est le troisième sociétaire du SC La Vue-des-Alpes à être sélectionné pour les épreuves de Planica, qui se tiennent dès vendredi en Slovénie.

A l'inverse d'Ilan Pittier, Maxime Béguin est plutôt un spécialiste des longues distances. (Photo archives : SC La Vue-des-Alpes) A l'inverse d'Ilan Pittier, Maxime Béguin est plutôt un spécialiste des longues distances. (Photo archives : SC La Vue-des-Alpes)

Non pas deux, mais trois fondeurs du Ski-club La Vue-des-Alpes représenteront la Suisse à l’échelon continental. Après Ilan Pittier et Wilma Lauenstein, Maxime Béguin a aussi décroché sa sélection pour la manche d’ouverture de la Coupe d’Europe, qui se déroulera à partir de vendredi à Planica, en Slovénie. Également licencié au SAS Berne (Ski-club académique Suisse), Maxime Béguin s’est hissé à la 8e place du 10km style libre dimanche dernier à St-Moritz, dans le cadre de la Swiss Cup. L’athlète de Chézard a concédé moins de trente secondes à la tête de la course. Cet hiver, il vise une sélection pour les championnats du monde des moins de 23 ans. /mne



