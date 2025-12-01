Bonne reprise pour les Neuchâtelois en ski de fond

Les athlètes du Giron jurassien ont bien repris leur saison le week-end dernier. Lors de la reprise de la Swiss Cup de ski de fond à Saint-Moritz, plusieurs Neuchâtelois se sont illustrés. À commencer par Ilan Pittier. Le skieur du SC La Vue-des-Alpes a terminé quatrième lors de l’épreuve de sprint classique en catégorie élite, selon le communiqué du Giron jurassien transmis ce lundi. Dans la même catégorie, Antoine Béguin (La Vue-des-Alpes) a signé le 22e temps. Chez les femmes, Wilma Lauenstein (La Vue-des-Alpes) a terminé 23e et Lisa Pellaton (SC La Brévine), 33e.

C’est dimanche dans la catégorie des moins de 20 ans, que Wilma Lauenstein a décroché un bon 6e rang sur le 10 km en style libre. Lisa Pellaton a décroché la 10e place. Chez les hommes, Antoine Béguin a pris le 29e rang en catégorie élite, devant Ilan Pittier, 37e.

Avec leurs bons résultats, Wilma Lauenstein et Ilan Pittier ont été sélectionnés par Swiss-Ski pour la première Coupe d’Europe. Elle se déroule à partir de vendredi à Planica en Slovénie. /comm-swe