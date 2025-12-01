Bonne reprise pour les Neuchâtelois en ski de fond

Ilan Pittier et Wilma Lauenstein ont marqué le début de la saison de la Swiss Cup de ski de ...
Ilan Pittier et Wilma Lauenstein ont marqué le début de la saison de la Swiss Cup de ski de fond à Saint-Moritz ce week-end. Leurs bons résultats leur permettent d’être sélectionnés par Swiss-Ski pour la première Coupe d’Europe qui se tient en Slovénie dès vendredi.

Ilan Pittier a tenu son rang en sprint classique à Saint-Moritz. (Photo: pixelperfection.kp) Ilan Pittier a tenu son rang en sprint classique à Saint-Moritz. (Photo: pixelperfection.kp)

Les athlètes du Giron jurassien ont bien repris leur saison le week-end dernier. Lors de la reprise de la Swiss Cup de ski de fond à Saint-Moritz, plusieurs Neuchâtelois se sont illustrés. À commencer par Ilan Pittier. Le skieur du SC La Vue-des-Alpes a terminé quatrième lors de l’épreuve de sprint classique en catégorie élite, selon le communiqué du Giron jurassien transmis ce lundi. Dans la même catégorie, Antoine Béguin (La Vue-des-Alpes) a signé le 22e temps. Chez les femmes, Wilma Lauenstein (La Vue-des-Alpes) a terminé 23e et Lisa Pellaton (SC La Brévine), 33e.

C’est dimanche dans la catégorie des moins de 20 ans, que Wilma Lauenstein a décroché un bon 6e rang sur le 10 km en style libre. Lisa Pellaton a décroché la 10e place. Chez les hommes, Antoine Béguin a pris le 29e rang en catégorie élite, devant Ilan Pittier, 37e.

Avec leurs bons résultats, Wilma Lauenstein et Ilan Pittier ont été sélectionnés par Swiss-Ski pour la première Coupe d’Europe. Elle se déroule à partir de vendredi à Planica en Slovénie. /comm-swe


