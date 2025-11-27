Lara Gut-Behrami ne skiera plus cet hiver

Lara Gut-Behrami ne disputera plus aucune course durant la saison 2025/26. Après sa chute à l’entraînement jeudi dernier à Copper Mountain dans le Colorado, la championne olympique de Super-G doit subir une opération du genou gauche. C'est ce qu'annonce Swiss-ski ce jeudi matin dans un communiqué. L’intervention est prévue dans le courant de la semaine prochaine.

De retour en Suisse dimanche, Lara Gut-Behrami a passé des examens médicaux approfondis. Mercredi soir, le diagnostic est tombé pour la skieuse tessinoise de 34 ans : ruptures du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne ainsi qu'une lésion méniscale au genou gauche.

« Je me faisais une tout autre idée des prochains mois et me réjouissais de cette saison de ski », déclare Lara Gut-Behrami, citée dans le texte. « Nous avons récemment vécu des drames dans le monde du ski, avec la disparition de jeunes athlètes. Je considère qu’une blessure au genou, aussi complexe soit-elle, ne peut être considérée comme une tragédie », poursuit l'athlète.





Pas encore un point final

Lara Gut-Behrami avait annoncé il y a quelque temps qu’elle mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2025/26. Désormais, elle laisse son avenir sportif ouvert : « Pour l’instant mon objectif est de me remettre de cette blessure et de retrouver toutes mes capacités. Seulement à ce moment-là, je saurai ce que la suite me réserve. »

Beat Tschuor, l’entraîneur en chef du ski alpin féminin chez Swiss-Ski, déclare : « Les Jeux olympiques d’hiver, organisés dans sa seconde patrie, l’Italie, constituaient le dernier grand objectif de la carrière de Lara. Cette blessure est d’autant plus amère. Nous espérons tous que l’opération et la rééducation se dérouleront au mieux et qu’elle retrouvera une forme optimale — que ce soit pour poursuivre sa carrière ou pour mener une vie sans douleur après le sport de haut niveau. Son absence se fera lourdement sentir, car en plus de son rôle d’athlète, Lara manquera à l’équipe en tant que personne durant cette saison olympique. » /comm-gjo