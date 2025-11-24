Ilan Pittier compte se relancer cet hiver

Ilan Pittier dit avoir rechargé les accus ! L’athlète des Hauts-Geneveys entame sa saison de ski de fond samedi lors des compétitions nationales de St-Moritz. À 22 ans, il reste sur une dizaine de participations en Coupe du monde, dont deux 25e places décrochées en sprint, respectivement à Goms et à Falun, en janvier et en mars 2024. L’hiver dernier, Ilan Pittier n’a pas réussi à confirmer ses excellentes dispositions. Il a connu un sérieux coup d’arrêt, à mettre sur le compte d’un surentraînement, au point de devoir observer une période de trois mois sans activité physique ou presque : « Mon corps ne réagissait plus du tout à l’entraînement. J’étais toujours fatigué même après du repos. », relève l’athlète du Val-de-Ruz.

Toutes les expériences sont bonnes à prendre, même si parfois elles sont négatives : « Après coup, on est toujours plus malin. Forcément, j’ai dû changer quelque chose. Je me suis séparé de mon coach et j’ai aussi diminué le nombre d’heures d’entraînement. »