Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami victime d'une lourde chute. L'incident s'est produit ce jeudi lors d'un entrainement aux Etats-Unis. La fédération suisse de ski a indiqué que la skieuse de Comano allait rentrer « dès que possible » en Suisse pour effectuer des examens médicaux. « La gravité de la blessure ne pourra être évaluée qu'après ces examen », peut-on lire dans le communiqué.

Selon les informations de « Blick », qui n'ont pas été confirmées, la meilleure skieuse suisse de ces dernières années souffrirait d'une déchirure des ligaments croisés et d'une lésion du ménisque. Une commotion cérébrale est également suspectée.

Pour rappel, Lara Gut-Behrami a déjà annoncé sa retraite sportive à la fin de la présente saison. Une grave blessure pourrait donc signifier une fin de carrière prématurée pour la championne olympique du Super-G. /ATS