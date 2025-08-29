Camille Rast et Malorie Blanc : ces deux championnes qui s'entraînent à Colombier

Elles se sont présentées ensemble, devant un parterre nourri de médias, presque comme deux frangines : la complicité entre Camille Rast et Malorie Blanc est manifeste. Deux skieuses valaisannes, charismatiques, qui possèdent un autre point commun : elles s’entraînent sous les ordres du même préparateur physique, le Neuchâtelois Florian Lorimier. Et il est fréquent de les croiser sur l’anneau d’athlétisme de Colombier. Camille Rast est championne du monde en titre de slalom, Malorie Blanc, championne du monde junior de Super-G.

La notoriété des deux Valaisannes – à des degrés divers – a explosé. Camille Rast a pris une autre dimension depuis l’hiver dernier, titre mondial de slalom en poche. Elle ne cache pas que cette popularité grandissante confine à plus de responsabilités : « Oui, il y a clairement plus d’attente et aussi de responsabilités. J’ai aussi un autre statut vis-à-vis de l’équipe. Mais j’essaie vraiment de rester la même et de continuer mon chemin. »