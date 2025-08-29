Camille Rast et Malorie Blanc : ces deux championnes qui s'entraînent à Colombier

Camille Rast et Malorie Blanc préparent leur saison de Coupe du monde ski alpin sous les ordres du même préparateur physique, Florian Lorimier, à Colombier. Deux skieuses valaisannes charismatiques qui doivent apprendre à gérer une notoriété grandissante.
Elles se sont présentées ensemble, devant un parterre nourri de médias, presque comme deux frangines : la complicité entre Camille Rast et Malorie Blanc est manifeste. Deux skieuses valaisannes, charismatiques, qui possèdent un autre point commun : elles s’entraînent sous les ordres du même préparateur physique, le Neuchâtelois Florian Lorimier. Et il est fréquent de les croiser sur l’anneau d’athlétisme de Colombier. Camille Rast est championne du monde en titre de slalom, Malorie Blanc, championne du monde junior de Super-G.
La notoriété des deux Valaisannes – à des degrés divers – a explosé. Camille Rast a pris une autre dimension depuis l’hiver dernier, titre mondial de slalom en poche. Elle ne cache pas que cette popularité grandissante confine à plus de responsabilités : « Oui, il y a clairement plus d’attente et aussi de responsabilités. J’ai aussi un autre statut vis-à-vis de l’équipe. Mais j’essaie vraiment de rester la même et de continuer mon chemin. »
Camille Rast : « Ce qui vient maintenant, c’est du bonus. »
Plus de responsabilité, voire de pression : Malorie Blanc ne craint pas non plus la notoriété. En janvier dernier, à l’occasion de son deuxième départ en Coupe du monde, la Valaisanne de 21 ans avait pris le deuxième rang de la descente de Sankt-Anton. Elle portait le dossard 46. Malorie Blanc a éclaté au grand jour. Elle avoue avoir beaucoup grandi en peu de temps : « C’est assez impressionnant tout ce que j’ai appris et ce que je vis depuis deux ans. Mais, cette notoriété, elle est bienveillante. C’est plutôt positif pour moi et j’aime le contact social. »
Malorie Blanc : « C’est quand même agréable et amusant aussi. »
Malorie Blanc parle donc d’une notoriété bienveillante. Camille Rast explique toutefois qu’il lui est aujourd’hui impossible de répondre à toutes les sollicitations et que le risque est de se laisser également envahir par les réseaux sociaux. Son préparateur physique, Florian Lorimier, insiste d’ailleurs sur cet aspect et sur les ravages que peuvent induire les réseaux sociaux sur la qualité des entraînements : « Plusieurs études scientifiques ont démontré que l’utilisation des réseaux sociaux, et surtout le temps que l’on passe à scroller, provoque des effets neurologiques sur le corps. Cela perturbe aussi bien la préparation que la compétition. »
Florian Lorimier : « Les réseaux sociaux influent aussi sur la capacité de récupération. »
Florian Lorimier livre aussi un avis désapprobateur sur les obligations imposées par la Fédération, Swiss-Ski, par rapport aux réseaux sociaux et autres demandes de partenaires. Il relève toutefois qu’une athlète comme Camille Rast parvient à trouver le bon compromis : « Ce n’est toutefois pas facile pour elle. Je suis par moment obligé d’intervenir pour mettre des limites à ces sollicitations », ajoute encore Florian Lorimier.
Florian Lorimier : « Mon rôle est aussi de filtrer toutes les demandes. »
Tant Camille Rast en Argentine que Majorie Blanc au Chili, s’envoleront au mois de septembre pour l’Amérique du Sud, en vue d’entamer leur préparation sur neige. De quoi les éloigner provisoirement d’un surplus de sollicitations médiatiques. /mne