Cyprien Sarrazin: « J'ai une vie normale et c'est déjà un miracle »

Victime d'une grave chute à Bormio en décembre 2024, Cyprien Sarrazin va prendre son temps ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Victime d'une grave chute à Bormio en décembre 2024, Cyprien Sarrazin va prendre son temps avant de revenir sur le Cirque blanc. Le Français ne va pas reprendre la compétition avant la saison 2026/27.

'J'ai une vie normale et c'est déjà un miracle', a déclaré le skieur des Hautes-Alpes lundi à l'Equipe, dans le cadre d'une rencontre avec les médias dans sa station du Dévoluy. Le Français de 30 ans, opéré d'un important hématome au cerveau après sa chute à Bormio, ne veut pas précipiter son retour à la compétition, même avec les Jeux olympiques de Milan-Cortina en ligne de mire.

A part quelques petits soucis aux genoux, celui qui s'était affirmé comme l'un des principaux contradicteurs de Marco Odermatt dans les épreuves de vitesse ces deux dernières saisons assure aller bien. 'Tout va bien, notamment sur le plan neurologique. Je fais du vélo de route, mais j'aimerais maintenant pouvoir refaire du VTT et bien sûr remonter sur des skis', a-t-il dit.

Le descendeur tricolore a également expliqué vouloir skier jusqu'en 2030, afin de participer aux Jeux olympiques qui auront lieu dans les Alpes françaises.

/ATS
 

