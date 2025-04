Un podium pour conclure sa saison

Un ultime podium pour Marianne Fatton. Lors de la dernière manche de l’hiver de la Coupe du monde de ski-alpinisme, samedi à Tromso en Norvège, l’athlète du Val-de-Ruz s’est hissée au deuxième rang du sprint. Elle a une fois de plus uniquement été battue par la Française Emily Harrop. Le même ordre est respecté au classement général final de la discipline. Cet hiver, en sprint, Marianne Fatton est parvenue à devancer Emily Harrop à une seule reprise. Et c’était à l’occasion de l’échéance la plus importante de la saison lors des championnats du monde de Morgins. /mne