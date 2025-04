Marianne Fatton légèrement en retrait. La Vaudruzienne a pris le onzième rang jeudi de la dernière course verticale de la saison de Coupe du monde de ski alpinisme. À Tromso en Norvège, elle a bouclé le tracé en 24’28’’5 à plus de deux minutes de la vainqueure, la Française Axelle Gachet Mollaret. Le podium est complété par une autre tricolore, Emily Harrop et l’Italienne Alba de Silvestro. Marianne Fatton doit désormais se focaliser sur la course sprint qui aura lieu samedi. /dpi