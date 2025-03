Maxime Mosset et la Suisse récidivent. Deux ans après leur première médaille d’argent, le Vaudruzien et la sélection nationale de télémark sont montés sur la deuxième marche du podium jeudi lors des Championnats du monde à Contamines-Montjoi en France. Aux côtés de Nicolas et Léa Lathion, Maxime Mosset a battu la Grande-Bretagne 3-0 en quart de finale, la France 2-1 en demi-finale avant de céder en finale contre la Norvège 2-1. /dpi