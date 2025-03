Deux frères neuchâtelois aux Mondiaux de télémark

Deux frères vaudruziens en quête de médaille d’or. Swiss-Ski a annoncé lundi avoir sélectionné Alexi et Maxime Mosset pour disputer les Championnats du monde de télémark aux Contamines-Montjoie, en France, du 17 au 23 mars et tenter d’y conquérir un titre mondial. Les frères Mosset seront accompagnés de Nicolas Michel dans l’équipe masculine. Chez les dames, ce sont Léa Lation et Martina Wyss qui porteront les couleurs de la Suisse. /comm-yca