Rémi Cuche se bat toujours 

À bientôt 25 ans, et après plus d’une année sans course, Rémi Cuche ne renonce pas. La condition physique est là. Membre du cadre B de Swiss-ski, le neveu de Didier s’accroche à l’idée de faire carrière en Coupe du monde. Il pense déjà à la saison suivante, en espérant que le mal disparaitra complètement. Moralement, ce n’est pas toujours facile. Il doit faire preuve de résilience. Il sait aussi que la carrière d’un skieur de haut niveau est rarement linéaire. Les exemples ne manquent pas de retour au premier plan,après une absence de longue durée : « Quand on prend l’exemple de Justin Murisier, qui a fêté cette saison sa première victoire en Coupe du monde après toutes ses blessures, c’est inspirant ».