Wilma Lauenstein et Milla Pittier sélectionnées en Coupe d’Europe

Deux athlètes du Giron Jurassien sur le devant de la scène européenne. La Fédération suisse de ski a annoncé mercredi avoir sélectionné Wilma Lauenstein et Milla Pittier pour la prochaine Coupe d’Europe de ski de fonds prévue à Planica en Slovénie du 8 et 9 mars. Dans cette compétition, les moins de 16 et de 18 ans seront intégrés à la manche classique (M20 et adultes). Pour Wilma Lauenstein (17 ans) , ce n’est pas la première fois qu’elle concourra sur le plan international, vu qu’elle a déjà participé à plusieurs manches de Coupe d’Europe chez les moins de 20 ans. Pour Milla Pittier (15 ans), c’est en revanche une première sélection. /comm-dpi