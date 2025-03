Marianne Fatton en bronze

Une première médaille est tombée dans l’escarcelle de la Suisse aux championnats du monde de ski-alpinisme, lundi à Morgins. On le doit à Marianne Fatton et à son coéquipier Robin Bussard. Dans la station valaisanne, l’athlète de Dombresson et le Fribourgeois ont décroché la médaille de bronze du relais mixte. Le titre est revenu à la paire française composée d’Emily Harrop et Thibault Anselmet. Le duo tricolore devance de moins d’une seconde la paire espagnole d’Ana Alonso Rodriguez et Oriol Cardona Coll. Marianne Fatton et Robin Bussard terminent à 19 secondes. Si la Vaudruzienne a passé son second relais en tête, après des transitions rapides et bien réussies, Robin Bussard n’a pas pu résister au retour du Français et de l’Espagnol.

Marianne Fatton disputera également le sprint jeudi à Morgins. Une discipline où elle a un titre à reconquérir après avoir été championne du monde en 2021. /mne