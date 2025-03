Marianne Fatton en quête d'or

Marianne Fatton est en quête d’or. L’athlète vaudruzienne participera aux championnats du monde de ski-alpinisme dès lundi à Morgins. Elle sera en lice lundi dans le relais mixte et jeudi dans le sprint. Avec cinq podiums sur l’ensemble de ces deux disciplines cet hiver en Coupe du monde, Marianne Fatton est en forme et elle peut légitiment prétendre décrocher une – ou même deux – breloques en Valais. En plus, elle skiera dans son jardin sur un terrain qu’elle connaît bien, ce qui lui confère une source de motivation supplémentaire : « Je le prends positivement. Ce n’est pas loin de la maison. Il n’y a pas trop de trajets et il y aura certainement plein de spectateurs pour venir nous encourager, nous les Suisses ».

Il y a deux ans, Marianne Fatton avait signé deux quatrièmes places sur le parcours de Morgins. Et pourtant, elle était handicapée par une entorse à la cheville survenue quelques jours plus tôt : « Je ne sais pas si c’était une bonne idée de courir. Mais du coup, ce sera complètement différent cette année. Le parcours en tous les cas, il me plaît bien ».