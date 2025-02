Marianne Fatton deux fois sur le podium à Bormio

Sur la future piste olympique, Marianne Fatton et Robin Bussard ont décroché la troisième place à Bormio dimanche. Le relais mixte suisse est monté sur la dernière marche du podium lors de l’épreuve de la Coupe du monde de ski-alpinisme en Italie. Il a terminé à 40,3 secondes des vainqueurs espagnols Ana Alonso et Oriol Cardona. Le duo français, composé d’Emily Harrop et Thibault Anselmet, a pris la deuxième place à 14,8 secondes de la tête.

La veille, lors de l’épreuve de sprint, la Neuchâteloise a également brillé. Elle a terminé à 2,75 secondes de sa rivale française Emily Harrop et s’est classée deuxième.

Les épreuves du week-end ont servi de course test en vue des Jeux olympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina. /yca