Slalom: Loïc Meillard deuxième de la première manche

Loïc Meillard va se battre pour la médaille d'or dans le slalom des Mondiaux de Saalbach. Le skieur d'Hérémence a pris la deuxième place de la première manche, à 0''19 du Français Clément Noël.

Meillard, déjà double médaillé dans ces joutes autrichiennes (or en combiné par équipes, bronze en géant), aurait même pu prendre la tête sans une petite erreur sur le haut du parcours dimanche matin. Cela ne l'a toutefois pas perturbé et il a signé l'un des meilleurs chronos dans la deuxième partie du tracé.

Celui qui est monté quatre fois sur le podium en slalom cette saison devra faire encore mieux en début d'après-midi (13h15) pour déloger Clément Noël de la tête s'il entend aller chercher l'or. Le Français, quatre fois vainqueur cet hiver en Coupe du monde, a dégagé la meilleure impression lors de la première manche.

Ce n'est pas le cas d'Henrik Kristoffersen, 11e à 1''59 de Noël. Mais il faut rappeler que le Norvégien avait remonté de la 16e à la première place il y a deux ans lors de son sacre mondial à Courchevel. Atle Lie McGrath (3e, +0''64) et Timon Haugan (4e, +0''70) ont fait mieux côté norvégien.

Dans le camp suisse, Tanguy Nef est classé 7e, mais compte près d'une seconde et demie de retard sur la tête (1''49). Daniel Yule (12e, +1''77) et Marc Rochat (20e, +2''41) sont plus loin.

