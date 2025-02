La Vue-des-Alpes accueillait ce week-end les championnats de Suisse de ski de fond pour les moins de 14 ans et les moins de 16 ans en cross-country. Un événement organisé par les trois clubs locaux de La Vue-des-Alpes, de La Brévine et de Saignelégier. Les courses individuelles samedi et les relais dimanche ont pu se tenir dans d’excellentes conditions de neige. Un petit miracle, quand on connaît la minceur de la couche sur nos hauteurs… Et le gros travail de préparation de la neige effectué par le Centre nordique de La Vue-des-Alpes y est pour quelque chose. « J’aimerais souligner que le ski-club de La Vue-des-Alpes a participé financièrement. Un grand merci au centre, il collabore super bien avec nous. On a besoin de cette entente avec les centres régionaux, c’est l’avenir, sinon, on ne va pas trouver de chemin », souligne Michael Schmid, le président du comité d’organisation.