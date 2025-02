Deux Neuchâtelois remportent la Chasseralienne

Romane Gauthier et Julien Vuilliomenet ont remporté la Chasseralienne 2025, ce vendredi. La Chaux-de-Fonnière du Noirmont et le Vaudruzien se sont imposés en respectivement 33’13’’ et 29’12’’ dans cette course de ski-alpinisme. En raison du peu de neige, les participants ont entamé leur parcours à pied avant de chausser les skis. En raquettes, les plus rapides ont été Corinne Isler (La Cibourg, 39’20’’) et Cédric Maillat (La Neuveville, 33’42’’). Au total, 50 coureurs ont pris le départ de cette 10e édition. /vco