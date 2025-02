Désillusion pour Robin Cuche

Coup dur pour Robin Cuche. Le skieur vaudruzien ne pourra pas décrocher de titre mondial en Super-G ou en descente lors des championnats du monde de Maribor. Les deux épreuves prévues mercredi et jeudi ont été annulées en raison du manque d’or blanc dans la station slovène. Double vainqueur en descente cet hiver en Coupe du monde, le Neuchâtelois a de quoi nourrir des regrets légitimes après cette décision. Il aura toutefois encore l’occasion, si le temps le permet, de se mettre en évidence dimanche et lundi lors du géant et du slalom de ces Mondiaux de Maribor. /gjo