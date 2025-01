Le Tour de Sagnard déplacé au fond de la vallée

Le Ski-club La Sagne annonce que sa traditionnelle épreuve de ski de fond, Le Tour de Sagnard, se déroulera sur le site de La Corbatière au fond de la vallée, dimanche 26 janvier. Ces dernières années, cette compétition se tenait au Communal de La Sagne, mais l’enneigement particulier de cet hiver a amené à déplacer la manifestation à proximité du téléski de La Corbatière. Les inscriptions en ligne pour les différents formats de course ainsi que pour les épreuves des enfants sont ouvertes en ligne jusqu’au mercredi 22 janvier. Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de la course dès 8 heures. /comm-mne